Улан-удэнец украл более 15 тысяч у жителя Бурятии

Парень воспользовался привязанной к телефону банковской картой
Ранее судимый 24-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже с банковского счёта.
В суде установлено, что в сентябре 2021 года молодой человек обнаружил на остановке общественного транспорта сотовый телефон. С помощью своей сим-карты он перевёл деньги с банковской карты, привязанной к найденному телефону, на счета своих знакомых. Впоследствии парень забрал у них денежные средства.
Владельцу банковского счета, жителю Джидинского района, причинён материальный ущерб на сумму 15,2 тыс. рублей.
- Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
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