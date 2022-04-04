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Улан-удэнец украл более 15 тысяч у жителя Бурятии

Улан-удэнец украл более 15 тысяч у жителя Бурятии
Общество,  Фото:pexels.com
Парень воспользовался привязанной к телефону банковской картой

Ранее судимый 24-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже с банковского счёта.

В суде установлено, что в сентябре 2021 года молодой человек обнаружил на остановке общественного транспорта сотовый телефон. С помощью своей сим-карты он перевёл деньги с банковской карты, привязанной к найденному телефону, на счета своих знакомых. Впоследствии парень забрал у них денежные средства.

Владельцу банковского счета, жителю Джидинского района, причинён материальный ущерб на сумму 15,2 тыс. рублей.

- Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
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