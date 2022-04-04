Улан-удэнец украл более 15 тысяч у жителя Бурятии

Парень воспользовался привязанной к телефону банковской картой



Ранее судимый 24-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже с банковского счёта.



В суде установлено, что в сентябре 2021 года молодой человек обнаружил на остановке общественного транспорта сотовый телефон. С помощью своей сим-карты он перевёл деньги с банковской карты, привязанной к найденному телефону, на счета своих знакомых. Впоследствии парень забрал у них денежные средства.



Владельцу банковского счета, жителю Джидинского района, причинён материальный ущерб на сумму 15,2 тыс. рублей.



- Джидинский районный суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

