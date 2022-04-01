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Улан-удэнцы активно обсуждают экскурсию школьников в морг

Улан-удэнцы активно обсуждают экскурсию школьников в морг
Общество,  Фото:pixabay.com
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Как сообщал «Байкал-Daily», недавно школьникам Улан-Удэ устроили экскурсию в морг. 25 учеников 11 класса из улан-удэнской школы №35 посетили республиканское патологоанатомическое бюро.

В минздраве Бурятии поясняли, что экскурсию детям устроили в рамках предпрофильной подготовки «Выбор профессии».

О необычной экскурсии рассказали многие крупные российские паблики. Жители Бурятии также активно обсуждали посещение школьниками патологоанатомического бюро.

В комментариях многие пользователи раскритиковали саму идею:

«Мда, наверное, познавательная была экскурсия! И кому же пришла в голову такая идея?»,
«Следующее посещение крематорий. Ура»,
«А, что больше некуда повести детей?»,
В моём детстве экскурсий в морг не было, и слава Богу»,
«Ну ладно хоть не на вскрытие пригласили»,
«Психология у старшеклассников ещё не окрепла, зачем их водить в морг. Взрослых туда на экскурсию не пускают, а тут детей запустили»,
«Хоспади, там же от одного запаха уже плохо», - делятся подписчики паблика «Весь Улан-Удэ» в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

И таких подобных комментариев ещё десятки. Однако сторонников организаторов мероприятия нашлось не меньше. Жители Бурятии отмечают, что подобная информация будет полезна детям в будущем, особенно тем, кто захочет поступать в медицинские вузы.

«Боже мой, ну какие же душнилы и ханжи в комментариях. Как будто в морг первоклашек повели. Экскурсию посетили вообще-то выпускники, которым вот-вот поступать в институты, и может быть некоторые решат поступить на медицинский факультет. А в будущем будут лечить вас»,

«Почему, когда водят в пожарные части или фабрики, никто не возмущается? А тут в морг сводили и столько возмущения в комментах. Значит, сами дети были не против, почему бы и нет. Зато прежде, чем поступать в мед, они знают, с чем могут столкнуться»,

«Какие-то странные комментаторы некоторые. А поступив в медучреждение, и там их будут водить на практику и показывать всё, и что тоже будете возмущаться. Это 11 класс, им нынче поступать, а, может, кто решит идти именно на эту профессию. А кто-то, наоборот, откажется. Нужно водить детей и показывать все профессии»,

«Какие вы молодцы, что сделали экскурсию. Ребятам будет полезна эта информация».

Стоит отметить, что на самой экскурсии дети были внимательны и проявляли большой интерес.

- Надеемся, наша встреча позволит им выбрать свою профессию. Мы будем рады, что в дальнейшем некоторые из них станут нашими коллегами, — прокомментировала главный врач патологоанотомического бюро Ирина Борхонова.

школьники

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