Дети задавали много вопросов на экскурсии
25 учеников 11 класса из улан-удэнской школы №35 посетили республиканское патологоанатомическое бюро. Экскурсию в морг детям устроили в рамках предпрофильной подготовки «Выбор профессии», сообщили в минздраве Бурятии.
Патологоанатом Ольга Вершинина провела экскурсию по учреждению, рассказала о его работе. Дети посетили музей, саму медорганизацию, а также лабораторию и вырезную комнату. «Большой интерес вызвало посещение вырезной комнаты. Здесь им удалось воочию увидеть, что из себя представляет методика экспресс-биопсии, которая имеет огромное значение для постановки диагноза тяжёлому больному онкологией человеку, находящемуся в данный момент на операционном столе», - отметили в минздраве.
- Ребята задавали много вопросов о работе бюро, были внимательны, проявляли большой интерес. Надеемся, наша встреча позволит им выбрать свою профессию. Мы будем рады, что в дальнейшем некоторые из них станут нашими коллегами, — прокомментировала главный врач патологоанотомического бюро Ирина Борхонова.
Школьникам Улан-Удэ устроили экскурсию в морг
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