Более 400 школьников Бурятии выступили на конференции «Шаг в будущее»

В этом году впервые была отдельно выделена секция «Медицина»



Более 400 школьников из разных районов Бурятии представили свои научные доклады на 23-х секциях XXⅠV республиканской научной конференции «Шаг в будущее».



Тематика секций не ограничивалась только предметными областями школьных дисциплин, но и включала в себя много интересных направлений по смежным областям знаний, которые связаны с выбором будущих профессий.



- В этом году впервые была отдельно выделена секция «Медицина», которая проводилась в целях повышения интереса к медицинским специальностям, - сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.



По итогам работы конференции высокую результативность продемонстрировали школьники из Улан-Удэ, Кабанского и Заиграевского районов.



