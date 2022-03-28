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Более 400 школьников Бурятии выступили на конференции «Шаг в будущее»

Более 400 школьников Бурятии выступили на конференции «Шаг в будущее»
Общество,  Фото:pixabay.com
В этом году впервые была отдельно выделена секция «Медицина»

Более 400 школьников из разных районов Бурятии представили свои научные доклады на 23-х секциях XXⅠV республиканской научной конференции «Шаг в будущее».

Тематика секций не ограничивалась только предметными областями школьных дисциплин, но и включала в себя много интересных направлений по смежным областям знаний, которые связаны с выбором будущих профессий.

- В этом году впервые была отдельно выделена секция «Медицина», которая проводилась в целях повышения интереса к медицинским специальностям, - сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.

По итогам работы конференции высокую результативность продемонстрировали школьники из Улан-Удэ, Кабанского и Заиграевского районов.

школьники

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