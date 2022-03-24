В Бурятии ветеран отметила 98-й день рождения

Общество, Фото: предоставлено жителями Горячинска

Галина Дмитриевна Педынина живёт в Горячинске



Жительница села Горячинск Прибайкальского района Галина Дмитриевна Педынина отметила 23 марта 98-й день рождения.



Родилась Галина Дмитриевна 23 марта 1924 года в села Красноярово Иволгинского района. Трудовую деятельность начала в разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году, на Улан-Удэнском судоремонтном заводе. В 1943 году была зачислена в войсковую часть заведующей делопроизводством. Участвовала в боевых действиях в войне с Японией.



После войны посвятила свою жизнь работе в военкомате Улан-Удэ.



Награждена медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», орденом Великой Отечественной войны 2 степени.



У Галины Дмитриевны большая семья – пять детей, 11 внуков и восемь правнуков, которые окружают её заботой и вниманием.



- Мы от всей души поздравляем вам, благодарим нашего героя войны за самоотверженность и отвагу! – поздравили ветерана жители Горячинска.







