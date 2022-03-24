Галина Дмитриевна Педынина живёт в Горячинске
Жительница села Горячинск Прибайкальского района Галина Дмитриевна Педынина отметила 23 марта 98-й день рождения.
Родилась Галина Дмитриевна 23 марта 1924 года в села Красноярово Иволгинского района. Трудовую деятельность начала в разгар Великой Отечественной войны, в 1942 году, на Улан-Удэнском судоремонтном заводе. В 1943 году была зачислена в войсковую часть заведующей делопроизводством. Участвовала в боевых действиях в войне с Японией.
После войны посвятила свою жизнь работе в военкомате Улан-Удэ.
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», орденом Великой Отечественной войны 2 степени.
У Галины Дмитриевны большая семья – пять детей, 11 внуков и восемь правнуков, которые окружают её заботой и вниманием.
- Мы от всей души поздравляем вам, благодарим нашего героя войны за самоотверженность и отвагу! – поздравили ветерана жители Горячинска.
В Бурятии ветеран отметила 98-й день рождения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
23 марта Госдума приняла соответствующий закон
До старта самой массовой подлёдной рыбалки России остался всего один день
24 марта 2020 года выявили первого заражённого
Рост заболеваемости отмечен впервые за десять лет
Галина Дмитриевна Педынина живёт в Горячинске
Россияне смогут находиться в стране без визы в течение 60 дней
Автоинспекторы будут работать на основных магистралях
Всероссийские проверочные работы школьники будут писать осенью
Чествовали самых результативных игроков среди школьников
С несовершеннолетними преступниками встретился отец Дионисий
Очереди образовались сразу по нескольким причинам
Время отопления объектов традиционно завершалось 10-11 мая
В масштабных учениях приняли участие более 4000 военнослужащих и более 600 единиц техники
Температура не соответствовала нормативам
Проблему планируется решить до конца года