Она оценила выставку о традиционном мире бурят
23 марта в Улан-Удэ состоялась необычная встреча. Музей истории Бурятии имени М.Н. Хангалова посетила одна из старейшин нашей республики – 97-летняя Серафима Семёновна Баженова.
- Она родилась в 1927 году в селе Корсаково Кабанского района. Серафима Семёновна на два года младше нашей республики и музея. Напомним, что Республика Бурятия и музей истории Бурятии в 2023 году отметят столетний юбилей, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.
В музее Серафима Баженова побывала на выставке «Традиционный мир бурят» (0+). Многие музейные экспонаты для неё знакомы и близки, так как в детстве и молодости она пользовалась подобными предметами. С особой теплотой она отозвалась о традиционных костюмах. Музейные работники пожелали Серафиме Семёновне здоровья и долгих лет жизни.
В музее Бурятии побывала 97-летняя посетительница
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