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Жителям Бурятии разрешили не носить маски в поездах

Жителям Бурятии разрешили не носить маски в поездах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
РЖД отменили масочный режим и термометрию для пассажиров

Российские железные дороги (РЖД) объявили о смягчении некоторых ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса. Соответствующее решение опубликовано на сайте РЖД.

Так, на вокзалах и в поездах дальнего следования отменили обязательный масочный режим для пассажиров.

- Использование масок пассажирами на объектах массового сосредоточения людей носит рекомендательный характер. В случае необходимости средства индивидуальной защиты (защитные маски, антисептические средства и т. п.) можно приобрести на вокзалах (в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магазинах розничной торговли) и в поездах дальнего следования у проводника, - пояснили в РЖД.

Кроме того, перед посадкой в поезд у пассажиров больше не будут измерять температуру тела. Также больше не обязательно соблюдать социальную дистанцию в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах.

В поездах по-прежнему будут проводить санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов, и влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Соответствующее решение об отмене обязательного масочного режима в поездах и вокзалах также распространяется на Бурятию. Этот факт «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе ВСЖД.

Между тем, в Бурятии пока официально сохраняется масочный режим в местах массового пребывания людей.

- В марте в Бурятии отмечается снижение уровня заболеваемости COVID-19, но риски инфицирования ещё высоки. Поэтому в республике масочный режим в местах массового пребывания людей сохраняется, а также обязательным остается проведение дезинфекционного режима в организациях и предприятиях, - поясняли ранее в управлении Роспотребнадзора. 


поезд масочный режим

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