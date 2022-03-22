В Улан-Удэ состоится турнир по мини-футболу

Соперниками станут 25 команд учащихся Бурятии и Тувы



25 марта в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт XXIX межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов – афганцев». В этом году участие в соревновании примут 25 команд учащихся школ, техникумов, колледжей Тувы и Бурятии.



С 1993 года данный турнир традиционно проходит в начале года. В разные годы «боевую» закалку на соревновании проходили известные российские футболисты – выходцы из Бурятии Владимир Гранат и Евгений Пономарев, члены сборной Бурятии по футболу.



Увидеть игры можно уже в эту пятницу. Открытие турнира в 10:00. Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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