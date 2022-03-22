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По Улан-Удэ проехал «Трамвай поэзии»

Общество, 
Молодые авторы читали стихотворения в трамвае

В Улан-Удэ к 20-летию Всемирного дня поэзии МУП «Управление трамвая» и центральная городская библиотека имени Калашникова провели акцию «Трамвай поэзии. «Весенняя СТИХиЯ» (0+). В роли проводников в мир поэзии выступили молодые авторы.

- Это мероприятие у нас проходит уже не в первый раз. Акция заключается в том, что в трамвае молодые поэты будут читать стихотворения собственного написания, а также произведения известных поэтов Бурятии и России в целом. Я считаю, что это хорошая площадка для самовыражения молодых талантов, - рассказал поэт и публицист Пурбо Дамбиев.

Старт «Трамваю поэзии» был дан в 15:45 с конечной остановки «Шишковка» по трамвайному маршруту №2. Акция длилась на протяжении одного часа – один трамвайный круг.

- Я очень рада, что проводится такая акция. Это хороший шанс заявить о себе. И я рада предоставленной возможности поучаствовать в этом мероприятии. Сегодня я прочитала стихотворения наших местных, улан-удэнских авторов – Намжила Нимбуева, Светланы Нестеровой и многих других, - поделилась София Чернышева, декламатор стихотворений.

трамвай поэзия

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