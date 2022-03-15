На сайте можно узнать информацию о выплатах
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия запустило сайт о мерах поддержки семьи при рождении первого и последующих детей - http://дети03.рф/.
Здесь жители Бурятии могут узнать подробную информацию о размерах выплат и о том, кому они полагаются.
Сайт приводит актуальные данные о всех выплатах, на которые могут рассчитывать родители по состоянию на 1 февраля 2022 года.
Также на нём прописаны условия и контакты – куда именно следует подавать документы, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии запустили сайт для семей с детьми
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