В Бурятии запустили сайт для семей с детьми

Общество, Фото: сайт минсоцзащиты Бурятии

На сайте можно узнать информацию о выплатах



Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия запустило сайт о мерах поддержки семьи при рождении первого и последующих детей - http://дети03.рф/.



Здесь жители Бурятии могут узнать подробную информацию о размерах выплат и о том, кому они полагаются.



Сайт приводит актуальные данные о всех выплатах, на которые могут рассчитывать родители по состоянию на 1 февраля 2022 года.



Также на нём прописаны условия и контакты – куда именно следует подавать документы, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.