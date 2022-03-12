В республике местами снегопады
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 марта ночью по республике облачно, по крайнему северу без осадков, по остальной территории снег, местами по югу сильные снегопады.
Днём переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с, позёмка. Температура ночью -10,-15, местами -17,-22, по северу до -27,-33, днём -1,-6, по Прибайкалью и крайнему северу -10,-15.
В Улан-Удэ ночью снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -12,-14, днём -3,-5.
В Бурятии температура опускалась до -33
Общество, Фото:
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