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В Иркутской области подготовят пункты размещения беженцев из ДНР и ЛНР

В Иркутской области подготовят пункты размещения беженцев из ДНР и ЛНР
Общество, 
В регион уже прибыло несколько семей

Вопрос приёма и размещения граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую Народные Республики и прибывших на территорию Иркутской области в экстренном массовом порядке, обсудили на первом заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Рабочую группу по этому вопросу возглавила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Зампред доложила, что в случае массового прибытия граждан из ДНР и ЛНР в регионе подготовят пункты временного размещения по опыту 2014–2015 годов. В настоящее время в регион самостоятельно прибыло несколько семей, все они проживают у родственников.

– Безусловно, сейчас этим семьям нужно определённое сопровождение, особенно несовершеннолетним детям, таких у нас трое. Для того, чтобы оптимально и быстро решить вопросы прибывающих в индивидуальном порядке, у нас выделена специальная линия на телефоне «122». Каждый из прибывающих может позвонить на этот номер и задать вопросы по интересующему направлению. Его свяжут с теми учреждениями, где эта помощь будет оказываться. Это и вопросы социального обслуживания, вопросы здравоохранения, образования и трудоустройства, – отметила Валентина Вобликова.
Иркутская область ДНР ЛНР

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