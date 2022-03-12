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В Бурятии проходит конкурс игрушечных соболей

В Бурятии проходит конкурс игрушечных соболей
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Жителей республики зовут поучаствовать в конкурсах акции «Марш парков»

В Бурятии объявлен традиционный конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной природы» (0+). Мероприятие проходит в рамках международной акции «Марш парков» по оказанию поддержки особо охраняемым природным территориям России и сопредельных стран.

Темой конкурса станут «Природные экосистемы». Участникам необходимо выбрать какую-либо природную экосистему и изучить её особенности, узнать, что необычного и завораживающего есть именно в ней: её живые обитатели, красота неживой природы, сила природных явлений и т. д. Можно передать в рисунке любой сюжет.

Также в рамках акции и 105-летия Баргузинского государственного природного биосферного заповедника имени К.А. Забелина пройдёт конкурс декоративно-прикладного творчества «Заповедная игрушка»: «Баргузинский соболь - пушистое золото Сибири» (0+). Участникам предлагается возможность продемонстрировать свои творческие способности и изготовить игрушку – соболя. Игрушка должна быть похожа на животное и быть узнаваемой. Для этого необходимо сначала изучить образ жизни зверька.

Работы на конкурсы принимаются до 30 апреля. Условия конкурсов и все требования к работам указаны в положениях на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье», сообщает пресс-служба учреждения.
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