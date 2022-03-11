В Улан-Удэ открылась выставка «Другой мир»

Работы Баира Савельева объединили «зураг» и бурятский юмор



11 марта в Улан-Удэ начала работу выставка самобытного художника Баира Савельева «Другой мир». В экспозиции будут представлены работы, проникнутые острым, житейски приземлённым, грубоватым, порой неприличным, но своеобразным бурятским юмором, который присущ только бурятскому фольклору. Ни одна бытовая сценка не обходится без забавных деталей, призванных снизить пафос происходящего.



- Изобразительный язык Баира Александровича основан на использовании технических приёмов бурят-монгольской живописи «зураг». Влияние «зураг» особенно заметно в плоскостной композиции и алгоритме создания картин: художник прорисовывает контуры, а затем раскрашивает картины красками. В то же время рисунки свидетельствуют о знании законов перспективы и светотени, - сообщает пресс-служба национального музея РБ. - Главной особенностью творчества Баира Савельева является бескорыстная преданность своему народу и его культуре. С такой скрупулёзной достоверностью и искренней любовью мог изобразить жизнь бурят только тот, кто не понаслышке знает, как они ухаживают за скотом, ловят рыбу на Байкале, охотятся, гонят архи, поклоняются духам предков, празднуют Сагаалган и принимают гостей. Используя тушь, перо, акварельные краски и обычную бумагу формата А4, Савельев с поразительной достоверностью и тонким пониманием символического кода бурятской национальной культуры визуализирует традиционный быт своего народа, его религиозные воззрения, историю, мифы и сказки.



Выставка работает в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



Возрастное ограничение 12+

