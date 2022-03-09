Документ нашли в столице республики
Жителю Прибайкальского района Бурятии вернули утерянную трудовую книжку. Документ нашли в Улан-Удэ и вернули мужчине, проживающему в сельской местности.
Это государственной инспекции труда в Бурятии удалось сделать во взаимодействии с органами муниципальной власти Прибайкальского района, сообщили в пресс-службе ведомства.
- Трудовая книжка — это документ, который содержит всю историю трудовой деятельности человека. Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года, - пояснили в пресс-службе.
При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.
За работником, решившим в дальнейшем использовать бумажный вариант трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.
Жителю Бурятии вернули утерянную трудовую книжку
Общество, Фото:
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