В Улан-Удэ открылась детская художественная выставка

В центре «Залуу» представлены работы учащихся детской художественной школы



1 марта в столице Бурятии открылась выставка творческих и учебных работ обучающихся выпускного класса детской художественной школы Улан-Удэ «Красота живёт повсюду». Мероприятие в центре современного искусства «Залуу» приурочено к празднованию Международного женского дня — 8 марта. Будущие выпускники посвятили свою выставку своим мамам.



На выставке представлены натюрморты, композиции, портреты и пейзажи, выполненные в разных техниках в течение трёх последних лет. Преподавателями основных дисциплин — рисунка, живописи, композиции являются Сарюхан Гармаева и Баир Гармаев.



- В выпускном классе обучается 26 детей, они очень творческие, активные, одарённые и эта выставка, является своеобразным отчётом их обучения в художественной школе. Многие из них хотят продолжить обучение и поступить в художественные ссузы и вузы, - сообщает пресс-служба «Залуу».



Выставка продлится до 10 апреля.



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