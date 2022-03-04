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В Байкальском заповеднике провели «перепись» лесных обитателей

В Байкальском заповеднике провели «перепись» лесных обитателей
Общество,  Фото:pixabay.com
Отмечено увеличение численности росомахи, зайца-беляка, косули и горностая

В феврале этого года в Бурятии прошёл зимний маршрутный учёт на всех подведомственных территориях Байкальского заповедника. Общая протяжённость маршрутов на всех особо охраняемых природных территориях составила 286 км, в том числе на территории Байкальского заповедника – 178 км, в Кабанском заказнике – 20 км, а в Алтачейском заказнике – 88 км.

- Данный вид учёта животных позволяет более точно оценить численность лесных обитателей и характер её изменения в течение зимы, который связан с различными факторами: миграцией, уровнем снега, кормовыми запасами, урожайностью и другими. Полученная информация идёт для сравнительного анализа динамики численности по годам, - сообщает пресс-служба заповедника.

Сравнивая относительную численность животных по годам, выявляют общую тенденцию к увеличению или уменьшению численности вида, пытаются объяснить причины колебаний и трендов, разрабатывают рекомендации для планирования охранных и биотехнических мероприятий.

Зимний маршрутный учёт позволяет провести не абсолютную, а относительную оценку численности каждого вида, учтённого по следам. Учитывается количество пересечений следов линии маршрута за последние 20-28 часов. При этом учёт проводится в течение двух дней. В первый проводится затирка имеющихся следов животных, оставленных на снегу, а во второй осуществляется учёт суточных следов. Учёт куриных ведётся как в первый, так и во второй день.

В настоящее время осуществляется расчёт численности диких животных, но уже сейчас можно сказать, что в сравнении с прошлым годом в Байкальском заповеднике отмечено увеличение численности росомахи, зайца-беляка, косули, горностая и американской норки. Для некоторых же видов, таких как лось, кабан, кабарга, лисица, благородный олень, отмечается снижение численности. В Кабанском же заказнике отмечается снижение численности зайца-беляка, при этом отмечено увеличение численности американской норки, лисицы и косули.

– Это связано с различными факторами, такими как глубина снежного покрова, наличие кормов, количество естественных врагов, а также погодных условий в сезон размножения 2021 года, – поясняет Владимир Хидекель, научный сотрудник, териолог Байкальского заповедника.

Бурятия заповедник зимний сезон животные дикие животные

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