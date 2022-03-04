Они получают в среднем 91,7 тысяч рублей в месяц
В Бурятии за январь-декабрь 2021 года среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций республики составила 207,7 тысяч человек, что в сравнении с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 1,3 %.
Значительную долю составляют работники сферы образования (17,2 %), здравоохранения и социальных услуг (13,8 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,6 %). Среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия по предварительной оценке, составила 44 530,6 рублей и увеличилась на 6,6 %.
Наиболее высокий размер заработной платы 91,7 тысяч рублей был отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, их зарплата превысила среднереспубликанский показатель в 2,1 раза.
Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 51,5 %), торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 45,1 %), сообщает пресс-служба Бурятстата.
В Бурятии больше всех зарабатывают добытчики полезных ископаемых
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