В Бурятии больше всех зарабатывают добытчики полезных ископаемых

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они получают в среднем 91,7 тысяч рублей в месяц



В Бурятии за январь-декабрь 2021 года среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций республики составила 207,7 тысяч человек, что в сравнении с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 1,3 %.



Значительную долю составляют работники сферы образования (17,2 %), здравоохранения и социальных услуг (13,8 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,6 %). Среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия по предварительной оценке, составила 44 530,6 рублей и увеличилась на 6,6 %.



Наиболее высокий размер заработной платы 91,7 тысяч рублей был отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, их зарплата превысила среднереспубликанский показатель в 2,1 раза.



Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 51,5 %), торговли и ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 45,1 %), сообщает пресс-служба Бурятстата.

