В Бурятии отремонтируют дорогу на перевале Шанатский

Участок дороги находился в ненормативном состоянии



В Заиграевском районе Бурятии в 2022 году отремонтируют дорожное полотно на перевале Шанатский. Капитальный ремонт этого участка региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с 90 по 93 км стартовал в прошлом году. В планах не только уложить на участке асфальтобетонное покрытие, но и обустроить его.



- Участок дороги с 90 по 93 км имеет гравийное покрытие и находится в ненормативном состоянии. На дороге, особенно после движения большегрузов, образовывается гребёнка, что затрудняет движение легкового транспорта, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



В 2021 году дорожники отсыпали основание, щебёночно-песчаную смесь и на протяжении одного километра уложили асфальтобетонное покрытие в два слоя. Капремонт планируется закончить в этом году.



Кроме укладки асфальтобетонного покрытия, на участке перед кафе устроят парковочные площадки и установят освещение. Также здесь появятся две водопропускных гофрированных трубы, разметка и новые дорожные знаки.



- В этом году планируется продолжить ремонт 6 участков региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, общей протяжённостью более 100 км, - добавил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

