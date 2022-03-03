Участок дороги находился в ненормативном состоянии
В Заиграевском районе Бурятии в 2022 году отремонтируют дорожное полотно на перевале Шанатский. Капитальный ремонт этого участка региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с 90 по 93 км стартовал в прошлом году. В планах не только уложить на участке асфальтобетонное покрытие, но и обустроить его.
- Участок дороги с 90 по 93 км имеет гравийное покрытие и находится в ненормативном состоянии. На дороге, особенно после движения большегрузов, образовывается гребёнка, что затрудняет движение легкового транспорта, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В 2021 году дорожники отсыпали основание, щебёночно-песчаную смесь и на протяжении одного километра уложили асфальтобетонное покрытие в два слоя. Капремонт планируется закончить в этом году.
Кроме укладки асфальтобетонного покрытия, на участке перед кафе устроят парковочные площадки и установят освещение. Также здесь появятся две водопропускных гофрированных трубы, разметка и новые дорожные знаки.
- В этом году планируется продолжить ремонт 6 участков региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, общей протяжённостью более 100 км, - добавил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
В Бурятии отремонтируют дорогу на перевале Шанатский
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