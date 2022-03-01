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Суточный прирост коронавируса в Бурятии упал ниже 800

Суточный прирост коронавируса в Бурятии упал ниже 800
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снижается число госпитализированных пациентов с ковидом

В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 742 человек. Это на 104 меньше, чем днём ранее.

Показатели заболеваемости вернулись к уровню конца января. До этого суточный прирост ниже отметки «800» был 25 января. Начало февраля отметилось как время рекордного роста (рекордом остаётся 1634 заразившихся за сутки), но большая часть последнего зимнего месяца – это постепенный спад заболеваемости.

Всего за пандемию в Бурятии зарегистрировано 124 238 случаев заболевания коронавирусом. Из них 45% (56 399) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за всё время 2853 больных ковидом.

Накануне скончались восемь пациентов. Все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было семь летальных исходов, за день до этого – также семь.

На утро 1 марта в стационарах лечатся 1097 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 57 человек (что меньше, чем в дни до этого).

В отделениях реанимации находятся 122 пациента, на ИВЛ – 31 больной.

Свободно в больницах 474 ковидные койки.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 8030 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 468 006 человек (65 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 125 703 жителей.


коронавирус профилактика

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