Бато Дамдинов выиграл «бронзу» по боевому самбо
С 25 по 28 февраля в Свердловской области прошёл чемпионат России по самбо. Его победители традиционно получают право выступить на чемпионате мира, а серебряные призёры на чемпионате Европы.
Бронзовым призёром по боевому самбо в весовой категории 71 кг стал спортсмен из Бурятии Бато Дамдинов. В полуфинале он уступил победителю соревнований Рашаду Мурадову из Петрозаводска. Второе место занял Имран Джавадов из Кстово. Ещё одну бронзовую награду получил его соотечественник Ролан Зиннатов, сообщает всероссийская федерация самбо.
Самбист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ещё один спортсмен республики завоевал бронзовую награду
Машина была подарена национальному олимпийскому комитету
Серебряную медаль выиграла Жаргалма Цыремпилова
Спортсмены обеспечили себе участие в Сурдлимпийских играх в Бразилии
С 28 февраля стартовала Масленичная неделя
Из двух вариантов джидинцы выбрали прибольничную площадку
Лёд начал таять
События последних дней на Украине породили целое информационное цунами — социальные сети, мессенджеры и СМИ пестрят десятками тысяч сообщений
Участники стартуют 1 марта в селе Усть-Баргузин в Бурятии
Девушки обеспечили выход сборной в финал
К спортивной акции присоединились самые преданные любители беговых лыж
С подобным предложением выступил мэр города Игорь Шутенков
К родителям обратилась детский омбудсмен Бурятии
При этом в некоторых местах ожидается плюсовая температура
В столице Бурятии наградили победителей конкурса на лучший эскиз памятника БАМовцам