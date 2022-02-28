Самбист из Бурятии стал призёром чемпионата России

Бато Дамдинов выиграл «бронзу» по боевому самбо



С 25 по 28 февраля в Свердловской области прошёл чемпионат России по самбо. Его победители традиционно получают право выступить на чемпионате мира, а серебряные призёры на чемпионате Европы.



Бронзовым призёром по боевому самбо в весовой категории 71 кг стал спортсмен из Бурятии Бато Дамдинов. В полуфинале он уступил победителю соревнований Рашаду Мурадову из Петрозаводска. Второе место занял Имран Джавадов из Кстово. Ещё одну бронзовую награду получил его соотечественник Ролан Зиннатов, сообщает всероссийская федерация самбо.

