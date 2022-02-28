В Бурятии росгвардейцы приняли присягу









В посёлке Баргузин в Бурятии в течение нескольких месяцев стажёры вневедомственной охраны проходили курсы первоначальной подготовки. Они изучали правовые основы, совершенствовали навыки обращения с оружием и физическую выносливость.Будущие сотрудники отделения вневедомственной охраны по Баргузинскому и Курумканскому районам успешно сдали итоговые экзамены по изученным дисциплинам и официально вступили в ряды войск национальной гвардии Российской Федерации. Сразу же после принятия присяги они приступят к охране общественного порядка на маршрутах патрулирования районов.- Среди множества событий в жизни молодого сотрудника Росгвардии принятие присяги, безусловно, самый волнующий и запоминающийся момент. Сегодня вы вступаете в ряды войск национальной гвардии Российской Федерации. Это огромная ответственность и в то же время огромная честь. Вам предстоит обеспечивать законность и правопорядок, жизнь и здоровье жителей Баргузинской долины, - напутствовал будущих стражей порядка начальник отделения вневедомственной охраны майор полиции Юрий Мисюркеев.Комплектование подразделений вневедомственной охраны Росгвардии продолжается в городе и районах Бурятии.