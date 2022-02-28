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В Улан-Удэ днём до -4 градусов

В Улан-Удэ днём до -4 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике переменная облачность, местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 февраля по республике: переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада, слабые метели. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 16 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -21,-26, днём -1,-6, местами -10,-15.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью -11,-13, днём -2,-4.



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«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

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