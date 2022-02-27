Скончались семь пациентов с коронавирусом
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 27 февраля зарегистрировано 122650 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (55968) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки выявлено 847 новых больных коронавирусом.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 776 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.
По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 27 февраля в стационарах получают лечение 1183 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 767. За предыдущие сутки госпитализирован 71 пациент.
В отделениях реанимации находятся 128 пациентов (из них старше 65 лет – 94), на ИВЛ – 34 пациента (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1664 койки: занято – 1183, свободно – 481 койка. Занятость коечного фонда составляет 71,1 %.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 7164 человека.
Выздоровели от COVID-19 – 96738 человек, в том числе за сутки 645 пациентов, дополнительно снято с наблюдения - 993.
Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2838 человек, в том числе за сутки 7 пациентов (в возрасте до 65 лет - 0 чел, старше 65 лет – 7 чел.).
В Бурятии за сутки выявили 847 случаев COVID-19
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победитель конкурса получит 20 тысяч
Скончались семь пациентов с коронавирусом
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Свой паспорт и деньги доверила ей пенсионерка
Мужчина думал, что зарабатывает в Интернете
Молодой человек выиграл 51 тысячу рублей
Местами ожидаются умеренные снегопады
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Авианаправление пользуется спросом
В его рамках пройдут командные соревнования по поиску бипера и транспортировке пострадавших
В республике проходят «Портретные четверги». Представляем фоторепортаж Сергея Тарасенко
Мужчина собрал 610 кг. деталей
На севере Бурятии проводится конкурс масленичных кукол и игрушек
Перед гостями и жителями столицы выступят Чингис Аюшеев и Валентина Соломенникова
Соревнования проводились среди спортсменов с ПОДА