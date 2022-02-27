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В Бурятии за сутки выявили 847 случаев COVID-19

В Бурятии за сутки выявили 847 случаев COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончались семь пациентов с коронавирусом

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 27 февраля зарегистрировано 122650 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (55968) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 847 новых больных коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 776 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.

По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 27 февраля в стационарах получают лечение 1183 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 767. За предыдущие сутки госпитализирован 71 пациент.

В отделениях реанимации находятся 128 пациентов (из них старше 65 лет – 94), на ИВЛ – 34 пациента (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1664 койки: занято – 1183, свободно – 481 койка. Занятость коечного фонда составляет 71,1 %.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 7164 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 96738 человек, в том числе за сутки 645 пациентов, дополнительно снято с наблюдения - 993.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2838 человек, в том числе за сутки 7 пациентов (в возрасте до 65 лет - 0 чел, старше 65 лет – 7 чел.).


коронавирус

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