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Шаманы Бурятии высказались о «поцелуе Байкала»

Шаманы Бурятии высказались о «поцелуе Байкала»
Общество, 
Когда-то предки бурят даже заворачивали в войлок копыта скота, чтобы не шуметь на Байкале

Религиозный центр шаманов «Тэнгэри» Бурятии не остался в стороне от общественного порицания «поцелуя Байкала» - развлечения туристов на озере, которым возмущены многие жители Бурятии. Его суть в том, чтобы выпивать алкоголь из лунок во льду Байкала. Многие туристы при этом не убирают за собой мусор, а дырки и пятна от алкоголя портят вид озера. Шаманы высказали своё мнение по этому поводу.

- В сознании народа нашей традиции имеется глубокое понимание сохранения в кристальной чистоте родников, рек, озёр во благо потомков. Распитие спиртных напитков вблизи любых водоёмов всегда запрещалось у бурят-монголов. Даже запах, исходящий от алкоголя, может осквернить духовный подводный мир и вызвать гнев Лусад-хана (божества нижнего мира и воды). Не говоря уж о прямом возлиянии спиртного в воду или на лёд, - отметили в шаманском центре «Тэнгэри».

Представили «Тэнгэри» также напомнили, что не допускалось также попадание крови в водоёмы и реки, мытьё в них тела и стирка вещей. Всё это относится к тяжелейшему греху, влекущему колоссальную дисгармонию в окружающей среде и всеобщей карме народа, сообщили шаманы.

- Ещё 800 лет назад великий Чингисхаан впервые издал указ об обозначении Баргуджин тукум как заповедной территории. Это родина наших предков, куда относится священный Байкал, являющийся самой сакральной его частью. Был введён строжайший запрет на совершение любых негативных действий на Байкале. Наши предки, следуя тэнгэрианским канонам и указу Богдо, оберегали покой священного моря, не приносили скверну его водам и берегам, - отмечается в сообщении религиозного центра.

Предки бурят в зимнее время во время перегона скота возле скалы, ныне называемой «Шаманкой», что на острове Ольхон, заворачивали в войлок копыта домашних животных, чтоб не шуметь на священном озере.

- Конечно то, что сейчас совершается: оставление мусора, распитие напитков из ледяных лунок, автопробеги — всё это негативно отражается на духовном и экологическом балансе священного моря и может повлечь большие катаклизмы, - предупреждают шаманы Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне известный общественник Чингис Болотов призвал жителей Бурятии действенно бороться с «поцелуем Байкала», подавая жалобы с просьбой о блокировке страниц туроператоров в соцсетях. 
Байкал шаманизм шаманы

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