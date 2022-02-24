В деле разбиралась прокуратура
В прокуратуру Иволгинского района Бурятии обратился опекун ребёнка-сироты с заявлением о нарушении жилищных прав.
Установлено, что мать девочки относилась к категории детей-сирот и получила жилое помещение в 2015 году по договору найма специализированного жилья. После смерти женщины, в 2019 году, региональным министерством имущественных и земельных отношений квартира исключена из специализированного жилого фонда и передана по договору социального найма её дочери в лице опекуна.
- Прокурорской проверкой установлено, что жилое помещение с момента постройки являлось непригодным для проживания ввиду конструктивных недостатков, допущенных при строительстве. Однако министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики жилье неправомерно признано пригодным для постоянного проживания, - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о предоставлении несовершеннолетней взамен ранее предоставленного непригодного для проживания жилья благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, отвечающего санитарным и техническим нормам, в Иволгинском районе республики.
Верховный суд Бурятии удовлетворил иск прокурора, возложив на региональное министерство имущественных и земельных отношений обязанность по предоставлению надлежащего жилья.
В Бурятии сироту обеспечат жильём через суд
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