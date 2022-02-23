В Бурятии отметят «День зимних видов спорта»

Спортивный праздник пройдёт в течении двух дней



26 и 27 февраля в Бурятии пройдёт общенациональный праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни «День зимних видов спорта». Стать участником может стать каждый от мала до велика.



Два дня на различных спортивных площадках и ледовых катках Улан-Удэ, центральном катке, ледовой арене «IceМетр», в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» и в муниципальных образованиях республики пройдут спортивные мероприятия по зимним видам спорта: хоккею, фигурному катанию, кёрлингу, лыжным гонкам, шорт-треку, конькобежному спорту и другим зимним видам спорта, и различные конкурсы на знание олимпийской тематики.



- Отлично провести время на свежем воздухе и главное, с пользой для здоровья вы можете вместе с нами! – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Мероприятия пройдут с соблюдением всех ограничительных рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с распространением коронавирусной инфекцией СОVID-19.



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