Спортивный праздник пройдёт в течении двух дней
26 и 27 февраля в Бурятии пройдёт общенациональный праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни «День зимних видов спорта». Стать участником может стать каждый от мала до велика.
Два дня на различных спортивных площадках и ледовых катках Улан-Удэ, центральном катке, ледовой арене «IceМетр», в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» и в муниципальных образованиях республики пройдут спортивные мероприятия по зимним видам спорта: хоккею, фигурному катанию, кёрлингу, лыжным гонкам, шорт-треку, конькобежному спорту и другим зимним видам спорта, и различные конкурсы на знание олимпийской тематики.
- Отлично провести время на свежем воздухе и главное, с пользой для здоровья вы можете вместе с нами! – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Мероприятия пройдут с соблюдением всех ограничительных рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с распространением коронавирусной инфекцией СОVID-19.
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В Бурятии отметят «День зимних видов спорта»
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