В Иркутске разыграют кубок олимпийского чемпиона

Турнир по плаванию «Кубок Александра Попова» получил статус всероссийских соревнований



В Иркутске пройдут всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». Турнир планируется провести с 23 по 27 июня этого года в водноспортивном комплексе «Солнечный». Соревнования включены в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта России на 2022 год.



Бороться за победу будут юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет, юноши 13-14 и 15-16 лет, девушки 11-12 и 13-14 лет. Ожидается участие 600 спортсменов. Они будут соревноваться на дистанциях 50 и 100 метров разными стилями



Напомним, проведение в Иркутске турнира по плаванию «Кубок Александра Попова» возобновилось в сентябре 2021 года. Ранее турнир проводился с 2012 по 2016 годы.



В прошлом году на открытии соревнований присутствовал четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы, рекордсмен мира и Европы Александр Попов. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краёв, Бурятии, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Теперь количество и география участников соревнований значительно расширится, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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