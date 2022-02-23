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В Улан-Удэ проведут городской турнир по шахматам

В Улан-Удэ проведут городской турнир по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём примут участие женщины старше 45 лет

В Улан-Удэ проведут городской женский шахматный турнир ветеранов, посвящённый Международному дню 8 марта. Соревнования состоятся 5 марта в помещении городского шахматного клуба.

Участниками турнира станут женщины-ветераны (старше 45 лет). Регистрация участников пройдёт с 10:00 до 11:00. Первый тур стартует в 11:20.

Призёров (1-6 места) наградят грамотами и денежными призами по возрастным категориям: до 70 лет и от 70 лет. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.

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Улан-Удэ шахматы турнир спорт

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