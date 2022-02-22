Жителя Бурятии отправили в колонию за убийство знакомого

Мужчина в порыве злости нанёс пять ножевых ранений



Ранее судимый житель Северобайкальска признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



В суде установлено, что ранее, в ноябре 2020 года, мужчину осудили за кражу, его приговорили к двум годам лишения свободы условно.



Однако в сентябре 2021 года во время распития спиртного, поссорившись со знакомым, он нанёс ему пять ножевых ударов в область жизненно важных органов. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



- Муйский районный суд с учётом совершения особо тяжкого преступления в период испытательного срока назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

