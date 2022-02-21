В Усть-Ордынском округе отметят юбилей Александра Вампилова

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Мероприятия в память о драматурге пройдут по всей Иркутской области



Презентация мероприятий, посвящённых юбилею драматурга Александра Вампилова, состоялась на его родине, в посёлке Кутулик Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа. В августе исполнится 85 лет со дня его рождения. К этой дате в Иркутской области проведут цикл праздничных мероприятий.



В Кутулике запланировано проведение фестиваля любительских театров «Солнце в аистовом гнезде». На гастроли приедет Иркутский академический драматический театр, он покажет спектакль по произведению Вампилова «Прощание в июне» (16+). Областной краеведческий музей проведёт передвижные выставки.



Во всех муниципальных образованиях Иркутской области состоятся «Вампиловские дни», пройдут выставки и юбилейные вечера. В областных театрах поставят пять спектаклей по произведениям Александра Вампилова. Также состоятся конкурс чтецов «Вампиловские чтения», конкурс инсценировок «Сибирская лира».



Также готова проектная документация для капитального ремонта центральной библиотеки имени А.В. Вампилова в Кутулике. Его стоимость составляет 13,3 миллиона рублей. Учреждение намерено создать модельную библиотеку в драматургическом стиле. Напомним, что в этой библиотеке хранится творческое наследие драматурга. Её здание было построено в 1987 году, и сейчас оно находится в предаварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

