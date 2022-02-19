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92 семьи Иркутска улучшат жилищные условия в 2022 году

92 семьи Иркутска улучшат жилищные условия в 2022 году
Общество,  Фото:pixabay.com
Они получат социальную выплату на приобретение жилья или строительство дома

В 2022 году 92 семьи Иркутска получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Средства на эти цели выделены из федерального, областного и местного бюджетов – 122,5 млн рублей. Об этом рассказали в департаменте жилищной политики Иркутска.

Всего с 2005 года – начала реализации программы – жилищные условия смогли улучшить более 1600 молодых семей, в том числе в период с 2013 по 2021 годы – 883 семьи.

Напомним, что стать участником программы может молодая семья, проживающая на территории Иркутска, которая соответствует ряду требований: возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилья не превышает 35 лет; молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении; наличие у молодой семьи достаточных доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья.

- При этом предоставление молодым семьям социальных выплат производится на частичную оплату первоначального взноса на приобретение жилья; на строительство индивидуального жилого дома при наличии земельного участка в собственности молодой семьи; на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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