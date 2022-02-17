Первое мероприятие состоится 24 февраля
В Бурятии объявлено о начале работы музыкально-художественного салона «Музыка и музей. М&M», посвящённого столетию республики. Цикл вечеров музыкально-художественного салона под названием «Композиторы Бурятии и эпоха» будет состоять из 9 частей. Каждая будет посвящена творчеству самых известных композиторов региона: Виктору Усовичу, Бау Ямпилову, Гур-Дарме Дашипылову, Сергею Манжигееву, Базыру Цырендашиеву, Жигжиту Батуеву, Гавриилу Дадуеву, Анатолию Андрееву, Дандару Аюшееву. Вечера будут не только отражать творчество того или иного композитора, но и создавать художественную атмосферу того времени, когда творил композитор, проводить параллели музыкант – художник, писатель, поэт.
Первый вечер музыкально-художественного салона посвящается творчеству известного бурятского композитора, заслуженного деятеля искусств России, лауреата госпремии РБ, профессора Виктора Усовича. Гостей салона ждёт встреча с поэзией средневекового Китая, представленной мастерами слова Ли Бо и Ду Фу. Их философская лирика получила современное музыкальное прочтение и осмысление в творчестве композитора.
Посетители музея, пришедшие в этот вечер в музыкальный салон Белого зала, будут иметь возможность стать не только первыми слушателями вокального цикла В. Усовича «Ли Бо и Ду Фу: Песни о тихой грусти и светлой печати», но и пообщаться с автором музыки, задать ему вопросы, узнать об истории создания цикла, о принципах музыкального прочтения средневековой китайской поэзии. Любителям современного искусства будет интересно услышать интерпретацию камерной музыки В. Усовича оперной певицей, солисткой театра оперы и балета, народной артисткой РБ Билигмой Ринчиновой.
Мероприятие состоится 24 февраля на выставке портретов композиторов Бурятии в художественном музее имени Ц.С. Сампилова, сообщает пресс-служба национального музея республики.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ открывается музыкально-художественный салон
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