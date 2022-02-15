Лесники вновь привезли горбыль
В приют «Кот и пёс» в Улан-Удэ поступила партия горбыля. Доставка горбыля в приют была организована сотрудниками Иволгинского лесхоза и лесопользователем Иволгинского района.
- Лесхозы и лесопользователи не первый раз помогают приюту. В прошлом году привозили пиломатериал, опилки, столбы с разных районов республики. Всего в приют в прошлом году доставлено более 50 кубометров опилок и горбыля. Сейчас также доставили ещё 4 кубометра горбыля. Будем и дальше оказывать помощь приютам по мере возможности, - рассказал и.о. руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
Как отмечают в агентстве, помочь собачьему приюту может каждый желающий самостоятельно, ведь животные нуждаются не только в тепле, но и в пище и уходе. А рабочие руки для строительства и обустройства никогда не помешают.
Как сообщал «Байкал-Daily», другой улан-удэнский фонд «Собака счастья» не справляется с ситуацией с выброшенными на улицу щенками и просит помощи у горожан.
- Мы срочно ищем щенячьи передержки! Без них у этих щенков нет шансов на спасение! Если вы можете взять себе хотя бы одного щенка на время – пишите нам! Поинтересуйтесь у родственников, у друзей – может они смогут приютить бедных хвостиков? Кормом и всем необходимым мы обеспечим! Мы надеемся на вашу помощь! – обращается к улан-удэнцам фонд «Собака счастья».
Лесники Бурятии помогают собачьим приютам
Общество, Фото:
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