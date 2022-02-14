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В Улан-Удэ выбросили на улицу 20 щенков за одни сутки

В Улан-Удэ выбросили на улицу 20 щенков за одни сутки
Происшествия,  Фото:sobakaluck03
Улан-удэнцы выбрасывают щенят в сумках, коробках и пакетах

Фонд «Собака счастья» бьёт тревогу, улан-удэнцы оставляют щенков в пакетах и в сумках. Только за одни сутки зооволонтёрам поступили 20 щенят. 

Как сообщает фонд, неизвестный человек выкинул четырёх щенков в дорожной сумке на конечной остановке посёлка Восточный. В Заиграево выбросили трёх щенят в подъезде, положив их в коробку. 


Другой человек засунул сразу 13 щенков в одну коробку.

- Увёз их на Богородский остров подальше от людей! И чтоб они уж точно не выжили, спрятал эту коробку в кусты! Ну как так?? Ну почему в Бурятии люди не хотят стерилизовать своих собак, почему они выбрасывают и убивают их?! – пишут зооволонтеры.


Фонд сообщает, что у них уже нет ресурсов, щенков просто некуда забирать.

- Улан-Удэ стал городом, который до ужаса, до скрипа зубов боится уличных собак, но продолжает и продолжает нести их на улицу коробками, сумками, пакетами! Чтобы потом бегать от них и пытаться варварскими методами спасти от них своих детей! - возмущаются представители фонда.

Фонд не справляется с ситуацией и просит помощи у горожан.

- Мы срочно ищем щенячьи передержки! Без них у этих щенков нет шансов на спасение! Если вы можете взять себе хотя бы одного щенка на время – пишите нам! Поинтересуйтесь у родственников, у друзей – может они смогут приютить бедных хвостиков? Кормом и всем необходимым мы обеспечим! Мы надеемся на вашу помощь! – обращается к улан-удэнцам фонд «Собака счастья».

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