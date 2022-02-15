В Улан-Удэ дали разъяснения по отмене уроков из-за морозов

Родители вправе сами решать, отправлять в мороз ребёнка в школу или нет
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 февраля в Улан-Удэ впервые этой зимой отменили уроки из-за морозов. По данным на 6 утра, температура составляла -33,3 градуса. Дома остались учащиеся начальной школы.
Сегодня, 15 февраля, возникла путаница с погодой. Мобильные приложения показывали, что на 6 часов утра за окном было -34 градуса. Из-за этого многие родители решили, что начальная школа вновь не учится. В свою очередь, в мэрии заявили, что температура – 31,9, так что занятия состоялись.
Председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова специально дала разъяснения по поводу отмены уроков. Она напомнила, что официально берутся данные только Бурятского Гидрометцентра.
- Мы не можем брать за основу температуру в различных микрорайонах Улан-Удэ, поэтому комитет по образованию ориентируется на данные Росгидромета, - сообщила Татьяна Митрофанова.
Информация о погоде появляется в 6.40 часов утра для первой смены и в 11:15 для второй смены.
Многие улан-удэнцы спрашивали, почему за точку отсчёта берётся температура по данным на 6 часов утра, ведь уроки начинаются в 8 часов.
- В прошлом году и в предыдущие годы к нам обращались родители, которые проживают в отдалённых микрорайонах, таких как Левый берег, Восточный. Они рано выезжают на работу и оставляют своих детей, либо подвозят. Им необходимо принять решение порой при выезде или уходе на работу в 6:30 утра. Поэтому, чтобы было равенство в доступе информации, было принято решение рассматривать температуры для первой смены на 6 утра, а для второй в 11 утра, - пояснила Митрофанова
В комитете по образованию сообщили, что если родители считают необходимым оставить ребёнка дома по причине морозной погоды, они вправе это сделать. Но об этом заранее нужно оповестить классного руководителя.
Занятия в школах города отменяются при следующих температурных значениях:
-33,-34 градуса - в 1-4 классах
- 35 градусов - в 1-5 классах
- 36 градусов - в 1-6 классах
- 37 градусов - в 1-8 классах
- 38 градусов и ниже - в 1-11 классах.
В Улан-Удэ дали разъяснения по отмене уроков из-за морозов
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