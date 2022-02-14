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В Улан-Удэ впервые этой зимой отменили уроки из-за морозов

В Улан-Удэ впервые этой зимой отменили уроки из-за морозов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Учащиеся начальной школы остались дома

По данным Гидрометеоцентра, температура воздуха в Улан-Удэ в 6:00 составляла -33,3 градуса. Из-за морозов занятия у 1-4 классов первой смены отменили, сообщили в городском комитете по образованию.

В нынешнем учебном году это первая отмена занятий из-за морозов. Отметим, что сегодня первый день выхода школьников с дистанционного обучения. На «дистанционке» дети находились с конца января. 

Занятия в школах города отменяются при следующих температурных значениях:

-33,-34 градуса - в 1-4 классах;
- 35 градусов - в 1-5 классах;
- 36 градусов - в 1-6 классах;
- 37 градусов - в 1-8 классах;
- 38 градусов и ниже - в 1-11 классах.

- Просим обратить внимание на то, что отмена учебных занятий производится на основании данных Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) (burpogoda.ru) на 6:00 часов (для I смены) и 11:00 часов (для II смены), и рекомендуем пользоваться источниками информации, работающими на основе данных Росгидромета, а не температурных значений из сети Интернет, - обратили внимание в комитете по образованию.

школа

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