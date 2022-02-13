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«Наше путешествие начинается»: Мать Тимати прилетела в Бурятию

«Наше путешествие начинается»: Мать Тимати прилетела в Бурятию
Общество,  Фото:скриншоты
Симона Юнусова прибыла в республику на чартерном рейсе из Москвы

Симона Юнусова, мать известного российского исполнителя Тимати, прилетела сегодня утром в Бурятию.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 февраля в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ прибыл первый туристический чартер зимней чартерной программы Ростуризма. Первый рейс на 64% заполнен организованными туристами, 36% составляют самостоятельные туристы.

Вначале в московском аэропорту Симона Юнусова отметила в сторис в Instagram следующее: «Наше путешествие начинается, и я думаю, что это будет очень интересно».

Позже уже в самолёте она рассказала, что в Улан-Удэ сейчас -35 градусов, и прежде ей не доводилось находиться при такой температуре.

- Ребята, только что командир корабля сказал, что на том конце, куда мы летим, -35 градусов. Не знаю, чем это закончится для меня, потому что я первый раз в жизни при такой температуре буду находиться. Моя генетическая память настроена на пальмы и песок, так что пожелайте нам удачи, - обратилась она к своим подписчикам.

Также в соцсети мать рэпера Тимати показала, как их встречали в аэропорту Бурятии. 


На данный момент Симона Юнусова успела посетить магазин унтов и шаманский центр «Тэнгэри».


 


чартерные рейсы туризм

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