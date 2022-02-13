Первый рейс на 64% заполнен организованными туристами, 36% составляют самостоятельные туристы
13 февраля в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ прибыл первый туристический чартер зимней чартерной программы Ростуризма.
- Программу реализует туроператор TUI Россия при поддержке правительства Республики Бурятия. Первых туристов на бурятской земле встретил заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев, министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, - сообщили в минтуризма региона.
- Туристы чартерной программы «Лёд Байкала и солнце Бурятии» познакомятся с богатой культурой народов, проживающих на территории республики, посетят уникальные природные места и озеро Байкал. Дополнительно для туристов мы предлагаем вертолётные туры, туры на судне на воздушной подушке, пройдут фестиваль скорости «Байкальская миля» и мероприятия в рамках Нового года по восточному календарю. Благодаря чартерной программе Бурятию посещают туристы из более чем 40 городов центральной и западной части нашей страны. Также это даёт дополнительный толчок росту экономики Бурятии, - отметил зампред правительства Бурятии.
Как сообщил министр туризма республики Алдар Доржиев, первый рейс зимней чартерной программы на 64% заполнен организованными туристами, и 36% составляют туристы самостоятельные.
На улице возле главного входа в аэропорт гостей также поприветствовали артисты в национальных костюмах.
В Улан-Удэ прилетел первый туристический чартер по зимней программе
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