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В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей

В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
За январь 634 пьяных водителей лишились водительских прав

В столице Бурятии вновь устроят массовую проверку водителей. Вечером 10 февраля на основных магистральных улицах города будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.

Особое внимание инспекторы уделят водителям в нетрезвом состоянии и заодно проверят, как автолюбители и пешеходы соблюдают правила ПДД.

- Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением ПДД и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями. За январь текущего года сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержаны и отстранены от права управления транспортом 634 водителя с признаками опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Полицейские просят своевременно сообщать о водителях, которые представляют угрозу для себя и окружающих.
водители ГИБДД

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