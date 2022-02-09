В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

За январь 634 пьяных водителей лишились водительских прав



В столице Бурятии вновь устроят массовую проверку водителей. Вечером 10 февраля на основных магистральных улицах города будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.



Особое внимание инспекторы уделят водителям в нетрезвом состоянии и заодно проверят, как автолюбители и пешеходы соблюдают правила ПДД.



- Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением ПДД и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями. За январь текущего года сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержаны и отстранены от права управления транспортом 634 водителя с признаками опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Полицейские просят своевременно сообщать о водителях, которые представляют угрозу для себя и окружающих.

