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В Улан-Удэ кошка, брошенная на месяц в пустой квартире, обрела дом

В Улан-Удэ кошка, брошенная на месяц в пустой квартире, обрела дом
Общество, 
У истории кошки, брошенной квартирантами-живодёрами, оказался счастливый финал

Зооволонтёры улан-удэнского фонда «Собака счастья» сообщили, что нашли новых хозяев кошке, которую бросили прежние владельцы и которая месяц выживала в пустой квартире. Кошка уже уехала в новый дом. Питомца назвали Боня.

- Удивительно, как быстро это произошло! Нам без конца поступали сообщения и звонки, - рассказали представители фонда «Собака счастья».

Новой хозяйкой кошке стала преподаватель английского языка Дарья. Она сняла несколько видео, на одном из которых гладит довольную и мурчащую Боню

- Мы нашли друг друга в трудное время. Можете не переживать, дом для кисы найден. Боня передаёт всем привет, - рассказала Дарья.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой в Улан-Удэ хозяева бросили в съёмной квартире кошку и съехали. Она прожила в одиночестве целый месяц и выжила буквально чудом. Чем питалась брошенная кошка, неизвестно. О бесчеловечном поступке арендаторов жилья рассказали в соцсети зооволонтёры из фонда «Собака счастья». Улан-удэнцев шокировала эта история, и многие пользователи писали, что готовы взять животное к себе.  
кошка домашние животные

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