Кошка прожила в пустой квартире месяц
Кошку бросили в квартире, и она прожила в одиночестве целый месяц. О бесчеловечном поступке арендаторов жилья рассказали в соцсети зооволонтёры из фонда «Собака счастья».
- Неделю назад нам написала девушка, скрины сообщений в карусели. История такая - квартиранты молча съехали, целый месяц в квартире никто не жил. А когда хозяйка туда приехала, она нашла - что? Нашла кошку! Та бедная испуганная сидела под кроватью. Что она ела? Непонятно, квартиранты вряд ли возвращались её кормить. И за всё это время вы не поверите, она ни разу не нагадила! Кошка продолжала ходить в лоток, который никто месяц не менял, - пишут они в Instagram.
Хозяйка квартиры, будучи в положении, отвоевала у родственников для этой кошки несколько дней, привила её и пыталась найти дом.
- Можете представить себе, какую травму нанесли этой девочке её недохозяева? Где край человеческой безответственности, и есть ли он вообще? Сейчас кошка на передержке, сидит в клетке и от стресса ничего не ест. В окружении такого большого количества кошек ей будет очень сложно восстановиться. Ей сейчас важно находиться в максимально тёплых, уютных условиях, где человек будет уделять ей достаточно времени, - продолжают волонтёры.
Сейчас они ищут новых хозяев кошке (все подробности в аккаунте - @sobakaluck03). Историю опубликовали в паблике ves_ulan_ude, пользователи возмущаются безответственным поведением квартирантов, многие готовы взять животное к себе домой:
«Люди, вы люди? Ну, как можно ЖИВОЕ существо бросить в закрытой квартире?!»
«Оч умная и хорошая кошечка. Как она это всё выдержала»
«Бедняжка»
«К сожалению, как бы нам ни хотелось, жёстких и безответственных людей не станет меньше. Главное, что сейчас кошечка в безопасности. Я думаю, все вместе мы быстро найдём новых заботливых хозяев для такой умницы и красавицы».
В Улан-Удэ хозяева бросили в съёмной квартире кошку и съехали
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кошка прожила в пустой квартире месяц
На допросе мужчина признался в содеянном
Дело дошло до Верховного суда
Днём в столице Бурятии всего -7
Бурятия примет международный конкурс молодых вокалистов «Мужские голоса»
С коронавирусом борются более пяти тысяч медиков
4 соцучреждения региона станут участниками пилотного проекта
Каким был год Обезьяны - в подборке фотографий Сергея Тарасенко
Принять участие могут все желающие
Животных видели на Левом берегу
Этот рекорд стал седьмым на счету Рафаэля Кулиева
Из аварийного жилья съедут жители Северобайкальска, Муйского и Северо-Байкальского районов
Карты в продаже появятся в понедельник
Алексей Цыденов поделился итогами встречи с предпринимателями
Открытки идут вместе с марками