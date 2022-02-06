В Улан-Удэ хозяева бросили в съёмной квартире кошку и съехали

Кошка прожила в пустой квартире месяц



Кошку бросили в квартире, и она прожила в одиночестве целый месяц. О бесчеловечном поступке арендаторов жилья рассказали в соцсети зооволонтёры из фонда «Собака счастья».



- Неделю назад нам написала девушка, скрины сообщений в карусели. История такая - квартиранты молча съехали, целый месяц в квартире никто не жил. А когда хозяйка туда приехала, она нашла - что? Нашла кошку! Та бедная испуганная сидела под кроватью. Что она ела? Непонятно, квартиранты вряд ли возвращались её кормить. И за всё это время вы не поверите, она ни разу не нагадила! Кошка продолжала ходить в лоток, который никто месяц не менял, - пишут они в Instagram.



Хозяйка квартиры, будучи в положении, отвоевала у родственников для этой кошки несколько дней, привила её и пыталась найти дом.



- Можете представить себе, какую травму нанесли этой девочке её недохозяева? Где край человеческой безответственности, и есть ли он вообще? Сейчас кошка на передержке, сидит в клетке и от стресса ничего не ест. В окружении такого большого количества кошек ей будет очень сложно восстановиться. Ей сейчас важно находиться в максимально тёплых, уютных условиях, где человек будет уделять ей достаточно времени, - продолжают волонтёры.



Сейчас они ищут новых хозяев кошке (все подробности в аккаунте - @sobakaluck03). Историю опубликовали в паблике ves_ulan_ude, пользователи возмущаются безответственным поведением квартирантов, многие готовы взять животное к себе домой:



«Люди, вы люди? Ну, как можно ЖИВОЕ существо бросить в закрытой квартире?!»

«Оч умная и хорошая кошечка. Как она это всё выдержала»

«Бедняжка»

«К сожалению, как бы нам ни хотелось, жёстких и безответственных людей не станет меньше. Главное, что сейчас кошечка в безопасности. Я думаю, все вместе мы быстро найдём новых заботливых хозяев для такой умницы и красавицы».





