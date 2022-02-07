Забайкальцы могут посетить её бесплатно
Авторские ножи, украшенные национальным орнаментом, скульптура и мелкая пластика – всего более 30 произведений ювелира-оружейника, заслуженного художника Бурятии Жигжита Баясхаланова представлены в его арт-галерее, которая открылась 5 февраля в музейно-выставочном центре в Чите.
- Это будет постоянная экспозиция, её экспонаты будут меняться. Выставка станет бесплатной для посещения всех жителей Забайкальского края, – рассказала заместитель министра культуры региона Алёна Ячменева.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, Жигжит Баясхаланов отметил, что с открытием галереи воплотилась его мечта, и поблагодарил всех причастных к этому событию.
- Мне как художнику, как человеку, который родился здесь, очень приятно, что я имею возможность привезти сюда мои работы, показать их жителям и гостям нашего края. Галерея будет активной. Здесь планируем проводить презентации новых работ, мастер-классы, творческие встречи с мастерами-оружейниками, скульпторами, – добавил он.
На открытии Жигжиту Баясхаланову был вручён «Знак отличия за усердие на благо Забайкальского края».
В Чите открылась арт-галерея бурятского ювелира-оружейника
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Забайкальцы могут посетить её бесплатно
Она протянется от границы с Бурятией до Внутренней Монголии
Лыжница стала лучшей в гонке классическим стилем на 10 км
С начала года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей
Анна Сушко выиграла медаль в стрельбе из пневматического оружия
Сова спокойно отреагировала на появление гостей
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни
Иван Григорьевич Попов ушёл на фронт в 17 лет
Заповедник участвует в туристическом конкурсе
Количество желающих пока превышает количество доз вакцины
В этом году, в отличие от 2020-го, в республике есть заболевшие гриппом
Акция продлилась всего пять минут
Авиаперелёты сейчас оказались доступнее, чем в 80-х
В Бурятии побывали 15 экипажей экспедиции Red Off-road Expedition
Микроскопических тихоходок можно встретить в «Заповедном Подлеморье»