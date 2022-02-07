В Чите открылась арт-галерея бурятского ювелира-оружейника

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Забайкальцы могут посетить её бесплатно



Авторские ножи, украшенные национальным орнаментом, скульптура и мелкая пластика – всего более 30 произведений ювелира-оружейника, заслуженного художника Бурятии Жигжита Баясхаланова представлены в его арт-галерее, которая открылась 5 февраля в музейно-выставочном центре в Чите.



- Это будет постоянная экспозиция, её экспонаты будут меняться. Выставка станет бесплатной для посещения всех жителей Забайкальского края, – рассказала заместитель министра культуры региона Алёна Ячменева.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, Жигжит Баясхаланов отметил, что с открытием галереи воплотилась его мечта, и поблагодарил всех причастных к этому событию.



- Мне как художнику, как человеку, который родился здесь, очень приятно, что я имею возможность привезти сюда мои работы, показать их жителям и гостям нашего края. Галерея будет активной. Здесь планируем проводить презентации новых работ, мастер-классы, творческие встречи с мастерами-оружейниками, скульпторами, – добавил он.



На открытии Жигжиту Баясхаланову был вручён «Знак отличия за усердие на благо Забайкальского края».

