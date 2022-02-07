В Улан-Удэ спасают собаку с арбалетной стрелой в голове

По их словам, железный наконечник на несколько сантиметров проник в голову. Другая часть арбалетной стрелы обломилась, когда пса везли на операцию в приют.- Тот человек, который стрелял, живёт рядом с нами, спит в тёплой постели, кушает вкусно, пьёт вдоволь, и точно так же спокойно может нажать на курок ещё раз, и не факт, что следующая жертва будет хвостатой, - негодуют зоозащитники.Собаку экстренно прооперировали и оставили в приюте. Пса записали его на рентген, чтобы узнать о полученных повреждениях.Операцию провели в долг, точную сумму волонтёры пока не называют, поэтому обращаются за помощью к неравнодушным за помощью закрыть долги перед ветеринарной клиникой. Здесь уже оказывали платную помощь другим животным за которых ещё не рассчитались.В комментариях люди ужасаются жестокости человека и жалеют собаку: «Бедняга!», «В Ангарске домашний кот гулял, пришёл домой с двумя стрелами в голове», «Ужас», «Господи, что за люди, слов нет… Среди кого мы живём!».Кроме прочего, волонтёры опасаются, что приют могут сжечь. Деталей этого подозрения они пока не раскрывают, но обещают сделать это в ближайшее время.