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В Улан-Удэ спасают собаку с арбалетной стрелой в голове

В Улан-Удэ спасают собаку с арбалетной стрелой в голове
Общество,  Фото:pravo_na_zhizn03
«Зрелище было жуткое», - рассказали волонтёры

Зооволонтёры организации «Право на жизнь» рассказали о недавнем случае живодёрства в Улан-Удэ. Местные жители сообщили волонтёрам о собаке со стрелой в голове, бегающей по микрорайону Забайкальский. Зоозащитники тут же отправились на помощь к несчастному животному.

- Зрелище было жуткое. Большой, спокойный и добрый пёс со стрелой во лбу! Как такое могло произойти? что случилось? Почему? Куча вопросов, как всегда, а ответов нет. Вы только посмотрите в глаза собаке, он не понимает, что произошло, ему больно, - рассказали зооволонтёры.



По их словам, железный наконечник на несколько сантиметров проник в голову. Другая часть арбалетной стрелы обломилась, когда пса везли на операцию в приют.

- Тот человек, который стрелял, живёт рядом с нами, спит в тёплой постели, кушает вкусно, пьёт вдоволь, и точно так же спокойно может нажать на курок ещё раз, и не факт, что следующая жертва будет хвостатой, - негодуют зоозащитники.

Собаку экстренно прооперировали и оставили в приюте. Пса записали его на рентген, чтобы узнать о полученных повреждениях.

Операцию провели в долг, точную сумму волонтёры пока не называют, поэтому обращаются за помощью к неравнодушным за помощью закрыть долги перед ветеринарной клиникой. Здесь уже оказывали платную помощь другим животным за которых ещё не рассчитались.

В комментариях люди ужасаются жестокости человека и жалеют собаку: «Бедняга!», «В Ангарске домашний кот гулял, пришёл домой с двумя стрелами в голове», «Ужас», «Господи, что за люди, слов нет… Среди кого мы живём!».

Кроме прочего, волонтёры опасаются, что приют могут сжечь. Деталей этого подозрения они пока не раскрывают, но обещают сделать это в ближайшее время.
собаки

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