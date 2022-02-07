Сумма задолженности достигла 45 млрд рублей
На исполнении в отделах судебных приставов Бурятии находится 327 исполнительных производств по взысканию алиментов в пользу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где взыскателями являются социальные учреждения республики.
- В 2021 году судебными приставами Республики Бурятия с нерадивых родителей взыскано почти 4 млрд рублей в пользу детей-сирот. Вместе с тем, сумма задолженности по уплате алиментов по своим объёмам беспрецедентна. Она составляет более 45 млрд рублей. Это порядка 6,6% по алиментным платежам от всех производств, находящихся на исполнении, - рассказала министр социальной защиты населения Татьяна Быкова. - Вместе с приставами ежеквартально проводится сверка поступления исполнительных документов о взыскании алиментов. Руководители наших детских подведомственных учреждений проводят профилактическую работу с родителями воспитанников, помогают им в устройстве на работу.
Как пояснили в федеральной службе судебных приставов по РБ, к должникам применяются меры административного воздействия. В частности, возбуждено 77 уголовных дел, составлено 188 протоколов об административной ответственности, в пользу детей-сирот и детей, находящихся под опекой. Также судебным приставом-исполнителем применяются розыск должника и его имущества. Если же родитель после привлечения его к административной ответственности продолжил уклоняться от уплаты алиментов, он подлежит привлечению уже к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до одного года.
В случае неуплаты родителем алиментов без уважительных причин ему назначается наказание в виде обязательных работ или административного ареста, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Более 300 детей сирот Бурятии не получают алименты
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе
К участию приглашаются дети и молодёжь
Сумма задолженности достигла 45 млрд рублей
Главными героями «Байкальских историй» стали мальчик Дима и нерпа Дуся
Руководить операцией будет главный детский хирург СФО
Список озвучили в минтрансе
Активное участие принимают жители села Утата
Ламы Баунтовского дацана поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны
Заявки принимаются до конца марта
Это затронет почти 110 тысяч граждан республики
Пациент, которому выполнили вторую в Бурятии трансплантацию почки, рассказал о себе
Для нуждающихся семей с детьми подготовили почти 360 млн руб
Учащиеся БГСХА и ВСГУТУ начали работу в качестве операторов колл-центров
Форму спортсменов из России назвали одной из самых стильных на Олимпиаде
В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23 процента