Более 300 детей сирот Бурятии не получают алименты

Сумма задолженности достигла 45 млрд рублей



На исполнении в отделах судебных приставов Бурятии находится 327 исполнительных производств по взысканию алиментов в пользу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где взыскателями являются социальные учреждения республики.



- В 2021 году судебными приставами Республики Бурятия с нерадивых родителей взыскано почти 4 млрд рублей в пользу детей-сирот. Вместе с тем, сумма задолженности по уплате алиментов по своим объёмам беспрецедентна. Она составляет более 45 млрд рублей. Это порядка 6,6% по алиментным платежам от всех производств, находящихся на исполнении, - рассказала министр социальной защиты населения Татьяна Быкова. - Вместе с приставами ежеквартально проводится сверка поступления исполнительных документов о взыскании алиментов. Руководители наших детских подведомственных учреждений проводят профилактическую работу с родителями воспитанников, помогают им в устройстве на работу.



Как пояснили в федеральной службе судебных приставов по РБ, к должникам применяются меры административного воздействия. В частности, возбуждено 77 уголовных дел, составлено 188 протоколов об административной ответственности, в пользу детей-сирот и детей, находящихся под опекой. Также судебным приставом-исполнителем применяются розыск должника и его имущества. Если же родитель после привлечения его к административной ответственности продолжил уклоняться от уплаты алиментов, он подлежит привлечению уже к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до одного года.



В случае неуплаты родителем алиментов без уважительных причин ему назначается наказание в виде обязательных работ или административного ареста, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



