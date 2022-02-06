 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 февраля

05 февраля

04 февраля

Популярное

Житель Бурятии незаконно хранил дома оружие и порох

Житель Бурятии незаконно хранил дома оружие и порох
Общество,  Фото:пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
Возбуждено три уголовных дела

Транспортные полицейские установили 39-летнего жителя Селенгинского района, который у себя дома незаконно хранил нарезное огнестрельное оружие калибра 7,62 мм., 12 патронов к нему, а также порох, не имея на то соответствующего разрешения.

После экспертизы установлено, что изъятое оружие изготовлено самодельным способом, путём сборки из частей гладкоствольного охотничьего оружия разных моделей и внесения изменений в конструкцию.

 

- Задержанный пояснил, что летом 2020 года действительно изготовил нарезное оружие из гладкоствольного ружья и вкладного нарезного ствола, найденных им в 2015 году в районе подъездного пути к станции Гусиное озеро. Самодельное оружие изготовил при помощи домашних инструментов, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Ружьё, боеприпасы, порох, а также часть инструментов, при помощи которых мужчина изготовил нарезное оружие, изъяты из незаконного оборота. 

В отношении мужчины возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов»); частью первой статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ», частью первой статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление огнестрельного оружия»). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

полиция незаконное хранение оружия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии заработает «горячая линия» по качеству парфюмерно-косметической продукции
В Бурятии заработает «горячая линия» по качеству парфюмерно-косметической продукции
Общество, 06.02.2022
Специалисты проконсультируют жителей, дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата
Иркутянин избил 88-летнюю мать до смерти
Иркутянин избил 88-летнюю мать до смерти
Общество, 06.02.2022
На допросе мужчина признался в содеянном
В Улан-Удэ по-зимнему тепло
В Улан-Удэ по-зимнему тепло
Общество, 06.02.2022
Днём в столице Бурятии всего -7
В Улан-Удэ выберут лучших молодых оперных певцов
В Улан-Удэ выберут лучших молодых оперных певцов
Общество, 05.02.2022
Бурятия примет международный конкурс молодых вокалистов «Мужские голоса»
Ординаторы, обучающиеся в Иркутске, пришли на помощь медикам Бурятии
Ординаторы, обучающиеся в Иркутске, пришли на помощь медикам Бурятии
Общество, 05.02.2022
С коронавирусом борются более пяти тысяч медиков
В Иркутской области создадут семейные многофункциональные центры
В Иркутской области создадут семейные многофункциональные центры
Общество, 05.02.2022
4 соцучреждения региона станут участниками пилотного проекта
Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 1
Общество, 05.02.2022
Каким был год Обезьяны - в подборке фотографий Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ лошади переходили дорогу по «зебре»
В Улан-Удэ лошади переходили дорогу по «зебре»
Общество, 05.02.2022
Животных видели на Левом берегу
Силач из Бурятии поставил очередной мировой рекорд
Силач из Бурятии поставил очередной мировой рекорд
Общество, 05.02.2022
Этот рекорд стал седьмым на счету Рафаэля Кулиева
В Бурятии переселят около 90 семей бамовцев
В Бурятии переселят около 90 семей бамовцев
Общество, 05.02.2022
Из аварийного жилья съедут жители Северобайкальска, Муйского и Северо-Байкальского районов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^