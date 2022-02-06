Житель Бурятии незаконно хранил дома оружие и порох







В отношении мужчины возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов»); частью первой статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ», частью первой статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление огнестрельного оружия»). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.





Транспортные полицейские установили 39-летнего жителя Селенгинского района, который у себя дома незаконно хранил нарезное огнестрельное оружие калибра 7,62 мм., 12 патронов к нему, а также порох, не имея на то соответствующего разрешения.После экспертизы установлено, что изъятое оружие изготовлено самодельным способом, путём сборки из частей гладкоствольного охотничьего оружия разных моделей и внесения изменений в конструкцию.- Задержанный пояснил, что летом 2020 года действительно изготовил нарезное оружие из гладкоствольного ружья и вкладного нарезного ствола, найденных им в 2015 году в районе подъездного пути к станции Гусиное озеро. Самодельное оружие изготовил при помощи домашних инструментов, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Ружьё, боеприпасы, порох, а также часть инструментов, при помощи которых мужчина изготовил нарезное оружие, изъяты из незаконного оборота.