Кражи, как выяснилось, не было
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 февраля депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева опубликовала в соцсетях историю про то, как неизвестная женщина ушла из городской поликлиники домой в чужой шубе. По словам потерпевшей, сумма ущерба составила 99 тысяч рублей. Она предположила, что это намеренная кража, так размеры шуб сильно отличаются.
Осознав, что её обокрали, женщина позвонила в полицию и рассказала о произошедшем. Ближе к вечеру в 16:30, депутату также позвонила полиция, сотрудники провели опрос как очевидца. Бухольцева рассказала, что шубу так и не вернули.
Однако позднее выяснилось, что полиция всё же нашла пациентку поликлинику, ушедшую в чужой верхней одежде.
- Сотрудники установили личность женщины, взявшую чужую шубу в поликлинике. Как утверждает сама гражданка, шубу она просто перепутала со своей. Потерпевшая не стала подавать заявление. Женщины вернули себе свои вещи, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Претензий друг к другу стороны больше не имеют.
В Улан-Удэ пациентке поликлиники вернули шубу
Общество, Фото:
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