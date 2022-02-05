На ней представлены вещи кочевого быта бурят и предметы буддийского культа
В Улан-Удэ открылась новая выставка, посвящённая Сагалгаану. На выставке в этнографическом музее народов Забайкалья представлены вещи, сопровождающие кочевой быт бурят: одежда, ковры из войлока и конского волоса, посуда, сёдла, лук. Отдельно представлены предметы буддийского культа, которые обычно размещаются на домашнем алтаре.
Кроме этого, в центре юрты развернулась резиденция Белого Старца. Здесь можно сфотографироваться на память, сообщает пресс-служба музея.
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В Улан-Удэ открылась ещё одна выставка, посвящённая Сагалгаану
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