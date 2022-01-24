В Иркутской области ушёл из жизни выдающийся учёный

Прощание с Рюриком Саляевым состоится 26 января



22 января на 91-м году скончался выдающийся учёный, специалист в области физиологии растений, молекулярной и клеточной биологии, председатель совета старейшин Иркутского научного центра СО РАН, член-корреспондент РАН, советник Российской Академии наук Рюрик Константинович Саляев.



Рюрик Саляев родился 26 сентября 1931 года в Алма-Ате. В 1956 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию, а спустя семь лет после работы в Карелии и защиты кандидатской диссертации приехал в Сибирь заместителем директора по науке Сибирского института физиологии и биохимии растений СО АН СССР (ныне СИФИБР СО РАН). В этой должности он принимал самое непосредственное участие в формировании основных направлений исследований института.



В 1963-1974 годах Саляев – заместитель председателя президиума Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР, 1974-1976 годах – директор Биолого-почвенного института – заместитель председателя президиума Дальневосточного научного центра АН СССР (Владивосток).



В 1976 году Рюрик Константинович стал директором СИФИБР СО РАН и двадцать пять лет возглавлял институт. Под его руководством он занял лидирующие позиции в области трансгенеза высших растений и получения хозяйственно-ценных форм. Большое внимание все годы уделялось экологической безопасности Сибири и Дальнего Востока. Учёные получили новые данные и составили серию экологических карт, внесли значительный вклад в разработку природоохранных проблем Байкала.



В 1987 году он организовал и в течение двадцати восьми лет возглавлял базовую кафедру физиологии растений, клеточной биологии и генетики Иркутского госуниверситета.



В последние годы Рюрик Константинович активно занимался исследованиями в области генной инженерии растений. Написал более 300 научных работ, в том числе несколько монографий. Заслуги Саляева отмечены государственными наградами.



Много занимался общественной деятельностью. В 1970-80-х годах был председателем областного совета Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами. Был почётным председателем центра русской культуры, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



По информации пресс-службы ИГУ, Рюрик Константинович был главой большой и дружной семьи. Вместе со своей женой Марией Петровной, вырастил дочь и троих внуков. Шестеро правнуков радовали его в последние годы.



Прощание с Рюриком Константиновичем состоится в среду, 26 января в 13:00 в президиуме Иркутского филиала Сибирского отделения РАН по адресу: ул. Лермонтова, 134.

