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Иркутянка отпраздновала 100-летний юбилей

Иркутянка отпраздновала 100-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Юбиляр – уроженка Читинской области

В Иркутске столетие отметила Галина Ивановна Утюжникова. Юбиляра поздравил мэр города Руслан Болотов. Несмотря на свой почтенный возраст, именинница осваивает компьютер, пишет мемуары, следит за последними новостями и принимает гостей.

Галина Ивановна родилась 19 января 1922 года в селе Урейск Читинской области. С 1937 по 1940 годы училась в медицинском техникуме на фармацевтическом отделении. Трудовую деятельность начала машинисткой почтового отделения. В феврале 1942 года переехала в Иркутск, работала в «Востсибвзрывпроме» техником-нормировщиком и инженером по труду. С апреля 1945 года Галина Ивановна была назначена пропагандистом обкома ВКП(б), затем инструктором отдела пропаганды и агитации обкома КПСС. Возглавляла партийные комитеты разных районов города, руководила отделами пропаганды и агитации, культуры обкома КПСС.

– Когда я вижу положительные изменения в Иркутске, мне на душе становится легче. Все должно быть для народа, для горожан. Очень мне нравится идея проводить киносеансы прямо на уличных площадках. Это правильно. И ещё хочу отметить: строя будущее, всегда нужно опираться на историю, – сказала долгожительница.

Галина Утюжникова награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За освоение целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия с дня рождения В. И. Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне». В данный момент является членом всероссийского общества инвалидов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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